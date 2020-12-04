Экс-глава полиции Харьковщины Сокуренко вновь возглавил ХНУВД

Экс-глава полиции Харьковщины Валерий Сокуренко назначен ректором ХНУВД.

Об этом сообщается на сайте учреждения.

Представление нового ректора в Харьковском национальном университете внутренних дел состоялось сегодня, 4 декабря.

«Приказом МВД Украины ректором университета назначен генерал полиции 3 ранга Валерий Сокуренко. Валерий Васильевич уже возглавлял университет в 2015-2019 гг. С 2019 по 2020 год занимал должность начальника ГУНП в Харьковской области», - отмечается в сообщении.

Также приказом МВД Украины первым проректором Харьковского национального университета внутренних дел назначен Дмитрий Швец.

Кроме того, за добросовестную службу и вклад в подготовку высококвалифицированных кадров Швец награжден именным оружием.