Экс-глава полиции Харьковщины Сокуренко вновь возглавил ХНУВД

04 декабря 2020 г. 13:34
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Экс-глава полиции Харьковщины Валерий Сокуренко назначен ректором ХНУВД.

Об этом сообщается на сайте учреждения.

Представление нового ректора в Харьковском национальном университете внутренних дел состоялось сегодня, 4 декабря. 

«Приказом МВД Украины ректором университета назначен генерал полиции 3 ранга Валерий Сокуренко. Валерий Васильевич уже возглавлял университет в 2015-2019 гг. С 2019 по 2020 год занимал должность начальника ГУНП в Харьковской области», - отмечается в сообщении. 

Также приказом МВД Украины первым проректором Харьковского национального университета внутренних дел назначен Дмитрий Швец. 

Кроме того, за добросовестную службу и вклад в подготовку высококвалифицированных кадров Швец награжден именным оружием.

 

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