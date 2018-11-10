Экс-начальнику университета воздушных сил Алимпиеву снова изменили подозрение

Экс-начальника Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС) Вооруженных сил Украины Андрея Алимпиева пригласили в пятницу в военную прокуратуру, чтобы сообщить об изменении подозрения.

Об этом сообщил его адвокат Максим Журавлев.

"Специальная полиция под процессуальным руководством военной прокуратуры поменяла (инкриминируемую - ИФ) статью ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) на ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе)", - сказал Журавлев агентству "Интерфакс Украина "в пятницу.

По его мнению, подозрение было изменено за пределами правового поля.

"После того, как НАБУ изменило подозрение ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества) на ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), изменились и сроки следствия: они сократились с года до шести месяцев, то есть то, что происходило сегодня, уже вне сроков досудебного расследования, то есть вне рамок правового поля. Мы сообщили об этой своей правовой позиции непосредственно прокурорам ", - сказал адвокат.

В то же время он отметил, что если ему и его подзащитному передадут материалы дела для ознакомления, они готовы с ними ознакомиться и добиваться в суде оправдательного приговора.

Напомним, 17 ноября 2017 сотрудники военной прокуратуры задержали начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба Андрея Алимпиева по подозрению в растрате 2400000 гривен в пользу двух ООО при закупке горючего.

Алимпиеву было объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

20 ноября Дзержинский райсуд Харькова определил Алимпиеву меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 1500000 грн.

16 января 2018 суд продлил меру пресечения еще на 30 дней. За несколько дней за Алимпиева был внесен залог, и он вышел из СИЗО.

Ранее Андрей Алимпиев принципиально отказывался вносить залог, утверждая, что считает себя невиновным в преступлениях, которые ему инкриминируют. Однако его близкие, друзья и сослуживцы собрали необходимую сумму.

15 февраля 2018 адвокат Алимпиева сообщил, что досудебное расследование уголовного производства передано из военной прокуратуры Национальному антикоррупционному бюро.

16 февраля 2018 министр обороны Украины Степан Полторак представил личному составу ХНУПС нового исполняющего обязанности начальника вуза Александра Туринского.

8 ноября 2018 адвокат Алимпиева Максим Журавлев сообщил, что НАБУ изменило подозрение ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества) на ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины и досудебное следствие по делу переданы в специальную полицию. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона.