Экс-нардепу Ефремову суд отменил домашний арест

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19 сентября 2019 г. 10:20
Источник: Корреспондент.net
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Старобельский райсуд Луганской области накануне принял решение отменить круглосуточный домашний арест бывшему председателю фракции Партии регионов Александру Ефремову, а также снять электронный браслет и вернуть паспорта. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщают Українські Новини со ссылкой на адвоката Ефремова Александра Мельникова.

"Суд решил отменить домашний арест и заменил его на личное обязательство...Это самая мягкая мера пресечения, мягче не существует. Фактически, человек просто обязуется являться в суд", - сообщил адвокат.

Сейчас процесс против экс-главы фракции ПР находиться на стадии изучения материалов защиты.

Мельников уверен, что его клиент будет оправдан судом в связи с отсутствие доказательств вины.

После реабилитации Ефремова защита намерена заняться привлечением к уголовной ответственности лиц, причастных к уголовному преследованию экс-нардепа.

Адвокат также допускает, что Ефремов подаст иск о возмещении морального и материального ущерба из-за содержания его под стражей более 3 лет.

Напомним, 22 июля суд решил, что Ефремов может быть отпущен из-под стражи под круглосуточный домашний арест. Он вышел из СИЗО в Старобельске утром 24 июля.

Александра Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. ГПУ выдвинула ему подозрения по пяти статьям, в том числе и государственной измене. С тех пор суд много раз продлевал ему арест.

 

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