Экс-полицейский, подозреваемый в избиениях в харьковском метро, вышел из СИЗО

Харьковскому экс-полицейскому метрополитена Роману Золотареву, которого больше года назад взяли под стражу по подозрению в превышении служебных полномочий, сегодня, 20 февраля, суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на информацию прокурора по делу Андрея Круглякова.

"Сегодня мы рассмотрели продлении срока меры пресечения Золотареву. Я настаивал на содержании под стражей, однако защитники ссылались на практику Европейского суда (как дело" Штепа против Украины "), согласно которой указывали, что человек не может столько времени сидеть в СИЗО", - сказал Кругляков по телефону.

По данным следствия, полицейские, которые несли службу на станции "Южный вокзал", применяли к пассажирам силу, брали с них деньги.

Напомним, Романа Золотарева задержали 26 сентября 2018 года.

Под стражей он содержится уже полтора года.

"Адвокаты говорили, что у него есть жена, маленький ребенок. Суд это учел и отпустил Золотарева под домашний арест", - добавил прокурор.

В деле - пятеро подозреваемых. Четверо из них (Олег Рассоха, Владимир Бондаренко, Александр Ильченко и Роман Золотарев) подозреваются по трем статьям - "Кража", "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом", "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа", один (Дмитрий Агафонов) в "Превышение власти или служебных полномочий" и "Служебный подлог".

По данному делу под стражей находился только Роман Золотарев. Другим подозреваемым избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу. По версии следствия, именно Золотарев проявил особую дерзость - одного из пассажиров избил стулом.