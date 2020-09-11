Экс-политзаключенного Балуха, избитого неизвестными в Киеве, ввели в медикаментозную кому - СМИ

Бывшего пленника Кремля Владимира Балуха ввели в медикаментозную кому. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Правоохранители еще не имели возможности опросить Балуха, врачи ввели пострадавшего в медикаментозную кому», – рассказал изданию собеседник.

Напомним, Владимира Балуха 8 сентября ночью избили в Киеве. Его нашли утром со сломанной рукой и ключицей. Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что у Балуха тяжелая черепно-мозговая травма его прооперировали, состояние стабильно тяжелое.

По факту причинения телесных повреждений Балуху начато уголовное производство за ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.

В полиции заявили, что обстоятельства избиения Балуха расследует следственная группа из опытных и высококвалифицированных работников. Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумку с его вещами. Полиция опрашивала свидетелей.

10 сентября Ирина Геращенко из фракции "Европейская солидарность" сообщила, что состояние бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха стабильно тяжелое уже несколько суток, врачи не дают никаких прогнозов.

В тот же день бывший политзаключенный Олег Сенцов сообщил "Громадському Радио", что Балух находится в медикаментозном сне, ему сделали операцию на голове.

Напомним, Балуха и Сенцова освободили год назад, 7 сентября 2019 года, в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией вместе с другими незаконно заключенными украинцами.