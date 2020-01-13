Экс-помощник Кучера стал победителем в конкурсе на должность главы аппарата ХОГА

13 января 2020 г. 17:44
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В Харьковской облгосадминистрации определился победитель на вакантную должность главы аппарата ХОГА.

Им стал Леонид Шпинев.

Соответствующее распоряжение от 11 января об этом, подписанное председателем ХОГА Алексеем Кучером,  опубликовано на сайте облгосадминистрации.

«Определить Шпинева Леонида Юрьевича победителем конкурса на занятие вакантной должности государственной службы категории «Б» - руководителя аппарата областной государственной администрации», - сказано в документе.

Конкурс был объявлен  28 декабря.

Отметим, когда нынешний глава области Алексей Кучер был депутатом Верховной Рады, Шпинев Леонид был его помощником на общественных началах, а официальным спонсором его предвыборной кампании был предприниматель Шпынев Юрий Владимирович, который пожертвовал в его фонд 100 тысяч гривен. 

 

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