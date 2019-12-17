Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни за госизмену

17 декабря 2019 г. 11:20
Источник: Левый берег
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Специальный суд Пакистана приговорил экс-президента Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене. Об этом пишет газета Gulf News.

Мушаррафа обвиняют в нарушении положений конституции в 2007 году, когда он ввел в стране режим чрезвычайного положения.

Это первый случай в истории Пакистана, когда бывшему главнокомандующему был вынесен смертный приговор, однако этот приговор может быть обжалован.

Издание сообщает, что на данный момент 76-летний Мушарраф находится в Дубае. В целом он живет на два города – в Дубае и Лондоне. Он уехал туда в 2016 году "после того как ему разрешили путешествовать по медицинским показаниям". По данным газеты, Мушарраф заявляет, что не может вернуться в Пакистан из-за многих проблем со здоровьем.

Напомним, 18 ноября 2013 года сообщалось, что Мушарраф предстанет перед судом по обвинению в государственной измене.

В частности, его обвиняли в незаконном аресте судей из Верховного суда при введении чрезвычайного положения в стране в 2007 году.  Мушарраф прохидил обвиняемым по четырем уголовным делам, и все они относились к периоду его пребывания у власти.

Мушарраф пришел к власти в результате переворота в 1999 году, однако в 2008 году, опасаясь импичмента, покинул Пакистан и временно переселился в Лондон. Весной 2013 года экс-президент добровольно вернулся в Пакистан, чтобы принять участие в парламентских выборах, но в апреле был решением суда исключен из предвыборной гонки, а затем арестован. Верховный суд предписал Мушаррафу не покидать Пакистан и находиться под домашним арестом.

 

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