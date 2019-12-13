Экс-президенту Кыргызстана предъявлено обвинение в убийстве

13 декабря 2019 г. 17:00
Источник: Новое время
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Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву официально предъявлены обвинения в убийстве начальника спецназа Альфа во время штурма дома в Кой-Таше в августе 2019 года.

Об этом сообщает Kloop.

По версии МВД Кыргызстана, у начальника службы спецназа Усена Ниязбекова выстрелили из снайперской винтовки, оформленной на Атамбаева. Спецназовец получил смертельное ранение в грудь.

В парламенте Кыргызстана считают, что ответственность за события в Кой-Таше «совершенно и полностью лежит» на Атамбаеви и его сторонникам.

Напомним, 7 и 8 августа силовики штурмовали резиденцию Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше для его задержания. Экс-президента обвиняют в незаконном обогащении и освобождении одного из криминальных авторитетов.

В результате штурма один спецназовец погиб, еще около 170 пострадали.

Алмазбека Атамбаева арестовали до 26 декабря.

 

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