Экс-президенту Кыргызстана предъявлено обвинение в убийстве

Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву официально предъявлены обвинения в убийстве начальника спецназа Альфа во время штурма дома в Кой-Таше в августе 2019 года.

Об этом сообщает Kloop.

По версии МВД Кыргызстана, у начальника службы спецназа Усена Ниязбекова выстрелили из снайперской винтовки, оформленной на Атамбаева. Спецназовец получил смертельное ранение в грудь.

В парламенте Кыргызстана считают, что ответственность за события в Кой-Таше «совершенно и полностью лежит» на Атамбаеви и его сторонникам.

Напомним, 7 и 8 августа силовики штурмовали резиденцию Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше для его задержания. Экс-президента обвиняют в незаконном обогащении и освобождении одного из криминальных авторитетов.

В результате штурма один спецназовец погиб, еще около 170 пострадали.

Алмазбека Атамбаева арестовали до 26 декабря.