Экс-президенту Пакистана отменили смертный приговор

13 января 2020 г. 15:48
Источник: Новое время
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Суд Пакистана отменил смертный приговор, вынесенный бывшему президенту страны Первезу Мушаррафу.

Об этом агентству AFP сообщил государственный прокурор.

Суд Лахора признал неконституционным создание специального суда, который признал 76-летнего военного правителя виновным в государственной измене.

«Подача жалобы, состав суда, отбор группы прокуроров являются незаконными ... И в конечном итоге решение было отменено», - заявил прокурор.

Адвокат Мушаррафа также подтвердил, что суд в Лахоре «все аннулировал».

 «Да, он свободный человек. На данный момент против него нет судебных разбирательств », - добавил прокурор.

Напомним, что 17 декабря 2019  специальный суд в Исламабаде приговорил бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене.

Правительство Пакистана выступил против смертного приговора, поскольку «ответчику не было предоставлено право на справедливое судебное разбирательство».

Генерал Мушарраф пришел к власти в Пакистане в результате военного переворота в 1999 году и занимал пост главы государства с 2001 по 2008 год.

 

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