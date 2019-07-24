Экс-регионал Ефремов вышел из СИЗО (видео)

Экс-глава фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов в среду вышел из следственного изолятора, который находится в Старобельске Луганской области.

Политика сопровождали двое представителей правоохранительных органов.

22 июля Киевский апелляционный суд по ходатайству стороны защиты изменил меру пресечения Ефремову с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Под стенами СИЗО, в котором отсидел три года, он дал короткое интервью.

Политик отметил, что в нынешней политической ситуации в стране разбирается мало, поскольку был ограничен в поступлении информации.

"Что в стране - я видел по телевидению, но учитывая то, что я был ограничен в поступлении информации, мне трудно делать окончательные выводы. То, что сейчас происходит, я думаю, не мне сейчас оценивать. Мне надо немного разобраться в ситуации, ситуации иначе я бы выглядел глупо с какими оценками ", - отметил экс-регионал.

Сейчас, говорит, направит свои силы на отбеливание репутации как своей личной, так и ныне несуществующей Партии регионов.

"Для меня главная задача - доказать, что я как член Партии регионов совсем невиновен, и что более миллиона людей были в Партии регионов - это добрые, порядочные люди, которые живут в Украине и считают себя украинцами", - уверяет Ефремов.

Впрочем, по словам экс-регионала, его нынешняя неопределенность не значит, что он "вышел из игры".

"Это не говорит о том, что я завязываю с какой политикой, но когда ты три года просидел в тюрьме, рассказывать о том, что ты будешь сейчас кого-то наставлять, - это глупо", - говорит Ефремов.

С тем, что первым делом сделает по приезду в Киев, политик еще не определился, говорит - еще есть время подумать пути из Луганщины в столицу.

Напомним, Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 в аэропорту Киева. Ему также инкриминируют поддержку самопровозглашенной "ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскуголь".

Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Ему также инкриминируют организационное и иное содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская Народная Республика" и государственную измену.

На прошедших выборах в парламент Ефремов пытался баллотироваться по спискам "Оппозиционного блока" в первой десятке. Однако ЦИК отказала ему в регистрации , потому что его вовремя внесли в список.