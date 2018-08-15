Экс-ректор ХНУРЭ проиграл суд в Киеве

14 августа 2018 Апелляционный суд Киева отказал Эдуарду Рубину в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Шевченковского районного суда Киева от 5 апреля 2018 года.

Об этом сообщили в пресс-службе ХНУРЭ.

«Суд в очередной раз подтвердил законность назначения на должность ректора Харьковского национального университета радиоэлектроники Валерия Семенца», — отметил Данил Чулков.

Напомним, Эдуард Рубин требовал признать незаконным и отменить приказ МОН от 01.03.2017 года №86-к о назначении ректором Харьковского национального университета радиоэлектроники профессора Валерия Семенца.

Шевченковский районный суд города Киева согласился с доводами начальника юридического отдела ХНУРЭ Данила Чулкова и отказал в удовлетворении иска бывшему в. и. о. ректора.