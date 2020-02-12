Экс-ректор Хвысюк ведёт переговоры о передаче ХНУ им. Каразина клинической базы ХМАПО – СМИ

В разгар «Оранжевой революции» депутаты горсовета согласовали передачу особняка ХМАПО в центре города Харьковскому институту бизнеса и менеджмента. Еще через три года, в 2007 году, горсовет аннулировал Харьковской Медицинской кадемии последипломного образования госакт на право пользования земельным участком по этому адресу, — сообщает «Одесский Курьер».

"Ситуация в ХМАПО похожа на театр абсурда в Одесском медине, однако еще трагикомичнее. Хвысюк — потомственный ректор: его отец стоял у руля ХМАПО с 1977 по 2004 годы. После этого он продолжил карьеру в ХМАПО профессором на одной из кафедр, а кресло ректора перешло… его сыну Александру. В общей сложности семья находится у руля академии уже 43 (!) года — рулевому ОНМедУ Валерию Запорожану такое и не снилось!" — отмечает издание, напоминая о том, что в Харьковской академии проходят выборы ректора.

Последние находятся в центре внимания местных СМИ. К примеру, уже притчей во языцех стала совместная пресс-конференция бывшего ректора ХМАПО Александра Хвысюка с бывшим профессором академии Элгуджей Диасемидзе.

Как сообщали СМИ, Александр Хвысюк уволил Элгуджу Диасемидзе в конце прошлого года — сразу на следующий день после того, как тот заявил о намерениях баллотироваться. После чего уже самого Хвысюка в январе от исполнения обязанностей ректора освободил Минздрав. Конфликт профессора с ректором имеет давнюю историю — тому постоянно приходилось выступать щитом между импульсивным профессором, на которого Хвысюку регулярно шел поток жалоб от деканов и заведующих кафедрами. За это Диасемидзе публично критиковал ректора за коррупционные схемы и злоупотребления в академии.

В качестве аргументов профессор приводил результаты последней проверки финансово-хозяйственной деятельности ХМАПО Госаудитслужбой, выявила только за период 2017 – 2019 гг. финасовые нарушения на сумму в 5.1 миллиона гривен. Аудитор передал материалы проверки в следственное Управление ГУНП в Харьковской области. Однако, «воз и ныне там», в связи с чем профессор Диасемидзе в конце января стал бить тревогу по поводу «оголтелого коррупционера Хвысюка».

В академических кругах Минздрава критику услышали, приняв, однако решение снять с выборов и Хвысюка, и Диасемидзе — кандидатура скандального грузина, с точки зрения МОЗ, далеко не выглядела оптимальной.

Недолго думая, профессор предложил ректору, которого еще вчера поливал грязью, выйти на пресс-конференцию, заявив, что они «довели нарушения до ведома судебных инстанций, которые несомненно дадут им правовую оценку». Оба «сбитых летчика», выражаясь словами харьковского мэра Геннадия Кернеса, понимают, что Минздрав «помножит на ноль» их юридические усилия. Но, главное — красиво уйти. Забыв старые обиды, видимо, экс-ректор и профессор вспомнили про закон джунглей: «мы с тобой одной крови», — отмечает "Одесский Курьер".

По информации издания, сняв Хвысюка с выборов по формальной причине (ректор академии не может быть избран более двух сроков подряд), в Минздраве намерены «дать правовую оценку» не только последним эпизодам деятельности ректорской династии. Но и, например, продажу в 2004 году семье экс-губернатора Евгения Кушнарева здания ХМАПО на ул. Артема, 8.

В разгар «Оранжевой революции» покойный Евгений Кушнарев провел через сессию харьковского горсовета решение о передаче особняка ХМАПО в центре города Харьковскому институту бизнеса и менеджмента. А еще через три года депутаты аннулировали Академии госакт на право пользования земельным участком по этому адресу.

Высшее образование, как и последипломное — не место для дилетантов. Поэтому институт, ректором которого стал бывший парторг университета, коммунист Михаил Бондаренко, вскоре переехал с улицы Артема на улицу Шевченко. После чего зять Евгения Кушнарева перепрофилировал учебно-административный комплекс в торгово-офисный центр «Артем», подчеркивает издание.

Участь института бизнеса и менеджмента, сайт которого с 2019 года не поддерживается, не завидна. Да и до этого магистров здесь не готовили — в отличие от старейшего в Украине ХНУ им. Каразина, где ХИБМ арендовал учебные аудитории.

По информации издания Insider News, с руководством последнего Хвысюк-старший ведет переговоры о передаче факультету фундаментальной медицины клинической базы ХМАПО.

"Удачный пример современного и совкового подхода к менеджменту: Каразинка запустила медицинский факультет в 1993 году на базе военной кафедры (он существовал в университете с момента основания в 1805 году вплоть до 1920 года, дав миру великих ученых-медиков и прекрасных врачей: терапевта Д. Ф. Лямбля, хирургов П. М. Шумлянского, В. Ф. Грубе и М. П. Тринклера, акушера И. П. Лазаревича, офтальмолога Л. Л. Гиршмана, физиолога В. Я. Данилевского и многих других). В то время, как Академия при Хвысюках исключительно распродавала свое имущество (как в случае с особняком на ул. Артема, 8) или сдавала свои площади в аренду коммерческим структурам", — отмечает Telegram-канал «1654».

Факультет фундаментальной медицины ХНУ им. Каразина в 2004 году переехал на площадь Свободы (бывшее здание Военной инженерной радиотехнической академии противовоздушной обороны имени Л. А. Говорова). В настоящее время факультет занимает два этажа Северного корпуса в самом сердце Харькова, обладая всем необходимым для предоставления медицинского образования своим студентам в соответствии с мировыми стандартами.

В том же году Хвысюк передал здание Академии в центре города Институту бизнеса и менеджмента.

"Видимо, экс-ректор не думал о том, что следующим шагом станет открытие в Каразина и не только факультетов повышения квалификации, которые составят конкуренцию ХМАПО. Вместо того, чтобы получить дополнительную аккредитацию и конкурировать с ХНМУ и факультетом фундаментальной медицины ХНУ за студентов, семья Хвысюков сегодня лоббирует передачу последнему клинической базы ХМАПО", — отмечает «Типичный Харьков».