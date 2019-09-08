Экс-узник Кремля Павел Гриб дал первое интервью после освобождения

Бывший политзаключенный Кремля, 21-летний украинец Павел Гриб, рассказал, как провел свои первые дни после задержания и последние дни в российской тюрьме перед обменом, и о том, что он не писал прошение о помиловании.

Интервью корреспонденту УНИАН экс-узник Кремля дал в больничных коридорах «Феофании». В сопровождении мамы и медсестры он проходил осмотр, его вели от окулиста на УЗИ.

Парень отказался сидеть в палате и предложил поговорить во время прогулки по больничному коридору.

На вопрос журналиста УНИАН «Когда вы узнали, что будет обмен?», Павел ответил: «Я все время знал, что он будет. Не на 100%, но никаких причин, того чтобы этого не произойдет не было. Два года и две недели ждал его. Но, я уже готовился к этапу в колонию, а вместо этого попал в Москву, в СИЗО №2. Это было 16 августа. Привезли. Завели в такое небольшое помещение с высоким потолком. Входит замначальника, или из двух звездами на погонах, полковник, видимо: «Ты знаешь, что ты сюда приехал?» Я догадывался, но ответил: «Да кто его знает» - «Домой хочешь» - «Кто же не хочет домой», - «Пиши общими словами просьбу помиловать ». Но я ничего не написал. Не захотел. И все об этом спрашивают, но это - технический вопрос. Могли сами опубликовать, подделать подпись. Что было дальше? - закинули в «дом», переодеться не дали, мыла не дали. Камера была на одного. Украинца к украинцу НЕ поселят. Из развлечений - только радио. Я два года не мог понять, как его включать, жму на кнопку, а надо было вращать громкость.

По его словам, книгу Павлу дали на следующий день, это была фантастика «Метро 2033», которая описывает жизнь людей в московской подземке после ядерной войны.

«Затем были еще книги, и рисовал рисунки - всякие узоры. Делать было нечего - начал рисовать, чтобы подарить друзьям, когда вернусь. - Там было лучше, чем в том СИЗО, где ты ждал приговор? - Это было хорошо, потому что это были изменения. Еще, в «Лефортово» давали хлеб нормального качества. Для сравнения, мне до этого давали хлеб, который можно было забросить к потолку, и он там прилипал. Что-то среднее между хлебом и тестом. Прошло три недели, ночью будят: «Вещи собирай». Я все собрал, разорвал хлеб, взял его кормить птиц. Дали документ, деньги. Вот - рубли (достает из кармана несколько тысяч российских рублей) - Рубли? - Я принципиально перевожу! Увели. Слышу - в другом крыле люди перекрикиваются «Слава Украине». Открываются двери. Идут в форме, затем в черном, с флагом ФСБ. Кто-то из них шутит: «О, зоной пахнет». Думаю: «Сейчас будет «мероприятие »(избиение заключенных). Потом понял, что идут за нами. Нас было 35, их более сорока. Ждали, ждали, ждали. Повели в автобус там уже был Сенцов. Я зашел, крикнул: «Слава Украине», все ответили. Конвою было безразлично. Ехали в аэропорт мимо Кремля. Затем - самолет. - И как ты сейчас себя чувствуешь? - Устал. - Несколько последних вопросов. Что дома сделаешь в первую очередь? - Посмотрю новости. - Уже есть какие-то планы на ближайшие дни? - Нет. Надеюсь, ложиться в больницу не буду. - Девушка, к которой вы ехали в Минск, в переписке с которой вас обвиняли, писала вашим родителям или вам? - А вы знаете, где эта девушка? Может, ее в живых нету…», - рассказал Павел Гриб журналисту.

Напомним, Павел был похищен в Беларуси 24 августа 2017 и перевезен на территорию РФ. Он поехал в Гомель, чтобы встретиться с девушкой, с которой общался в соцсетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Позже стало известно, что украинцев держат в СИЗО в Краснодаре. Российские следователи обвиняли его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла выявили тяжелое врожденное заболевание - портальную гипертензию, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. 22 марта 2019 суд в Ростове-на-Дону признал Павла Гриба виновным и приговорил к 6 годам колонии.

Вчера, 7 сентября, в рамках обмена пленными в формате «35 на 35», Павел Гриб в числе остальных обмениваемых, вернулся в Украину.

