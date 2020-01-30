Экс-замминистра Грымчака освободили из-под стражи

Обвиненный во взяточничестве бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак освобожден из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила адвокат Татьяна Матяш.

"Сегодня в судебном заседании рассматривали наше ходатайство об изменении меры пресечения Грымчаку. Мы имели право ходатайствовать через 30 дней. Судья Широкая изменила меру пресечения на круглосуточный домашний арест".

Ранее Высший антикоррупционный суд продлил арест для Грымчака до 14 февраля с возможностью внесения 2 миллионов гривен залога.

Напомним, 14 августа 2019 года детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.

По данным НАБУ, в целом они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.