Экс-замминистра Грымчака освободили из-под стражи

30 января 2020 г. 16:16
Источник: Украинская правда
41 просмотр

Обвиненный во взяточничестве бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак освобожден из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила адвокат Татьяна Матяш.

"Сегодня в судебном заседании рассматривали наше ходатайство об изменении меры пресечения Грымчаку. Мы имели право ходатайствовать через 30 дней. Судья Широкая изменила меру пресечения на круглосуточный домашний арест".

Ранее Высший антикоррупционный суд продлил арест для Грымчака до 14 февраля с возможностью внесения 2 миллионов гривен залога.

Напомним, 14 августа 2019 года детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.

По данным НАБУ, в целом они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.