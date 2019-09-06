 

Эксперт пояснил, что приведет к обрушению Крымского моста

06 сентября 2019 г. 14:27
Источник: УНИАН
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Просадка Крымского моста - неизбежный процесс, учитывая все геологические и технические обстоятельства его сооружения.

Открытие железнодорожного сообщения на мосту  запланировано на декабрь текущего года, существенно усугубит проблему и может привести к его обрушению. Такой прогноз озвучил российский гидрогеолог Юрий Медовар, передает " Обозреватель ".

"Мы ожидаем, когда Путин поедет на паровозе. Он уже ездил мостом на КамАЗе, а теперь поедет на паровозе. Это очень интересно увидеть", - отметил он.

Гидрогеолог пояснил: "Основная проблема с осадками будет, когда мостом пойдет тяжелый транспорт".

Он также напомнил о том, что для Керченского пролива характерно такое природное явление, как грязевой вулкан, который  "работает" в среднем раз в 7 лет.

Таким образом, очередное такое извержение может представлять реальную опасность для Крымского моста.

"Там такая мощь! Мост, конечно, рухнет", - спрогнозировал он.

 

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