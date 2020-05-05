Эксперт ЮНИСЕФ рассказал, необходимы ли обязательное ношение маски на улице и запрет на прогулки во время карантина

Несмотря на то, что карантинные меры в Украине эффективно повлияли на замедление динамики распространения коронавируса в стране, некоторые из введенных мер не являются обязательными.

Об этом рассказал руководитель программы по вопросам здоровья, питания и ВИЧ/СПИД Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Андрей Славуцкий, пишет "Укринформ".

"Я не вижу необходимости носить маски на улице. То есть, с медицинской точки зрения вряд ли есть оправдание тому, чтобы не бегать в парках, не ходить в парках, но, так или иначе, административные указания нужно выполнять", - сказал Славуцкий.

По словам эксперта, более эффективными мерами защиты являются социальная дистанция и соблюдение правил гигиены, таких как регулярное мытье рук и соблюдения запрета не прикасаться к лицу.

"Известно, что это инфекция, передающаяся капельным и контактным путем. Если находиться на расстоянии двух метров от человека, то при разговоре, пении, чихании, кашле - частицы НЕ долетают до тебя", - добавил он.

В то же время не стоит забывать о том, что вы можете не болеть, но являться переносчиком вируса. Так, к примеру, вирус может подхватить любой другой человек, который возьмется за дверную ручку после переносчика.

Напомним, что карантин в Украине продлили до 22 мая, однако уже с 11 мая начнутся ослабления: так, будет разрешено гулять в парках, а свою работу начнут салоны красоты, некоторые магазины и отдельные летние площадки ресторанов.

В то же время глава Минздрава Максим Степанов считает, что ослабления карантина в таком виде достаточно рискованные.