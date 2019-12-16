Эксперты назвали самые популярные и ненадежные пароли

Специалисты компании NordPass проанализировали 500 миллионов паролей, попавших в общий доступ в результате утечек данных в 2019 году, и составили список 200 самых популярных и ненадежных.

Исследование опубликовано на сайте компании.

Отмечается, что самые популярные пароли содержат очевидные и простые для подбора комбинации цифр, популярные женские имена, а также горизонтальную или вертикальную последовательность букв на клавиатуре (qwerty, asdfghjkl, qazwsx, 1qaz2wsx).

Слово password («пароль») в качестве пароля выбрали 830 тысяч человек. Этот вариант на пятом месте рейтинга. Варианты паролей test, princess, sunshine и подобные используют около 100 тысяч человек.

Десять самых популярных паролей: 12345 (2,8 миллиона пользователей); 123456 (2,5 миллиона пользователей); 123456789 (1 миллион пользователей); test1 (994 тысячи пользователей); password (830 тысяч пользователей); 12345678 (512 тысяч пользователей); zinch (483 тысячи пользователей); g_czechout (372 тысячи пользователей); asdf (360 тысяч пользователей); qwerty (349 тысяч пользователей).

В компании объяснили, что люди используют простые пароли, потому что не хотят утруждать себя и запоминать сложные комбинации.

При этом используют один и тот же пароль для всех своих аккаунтов и в случае взлома одного из них теряют все.

