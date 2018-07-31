Эксперты рассказали, как правильно одеваться на работу в летнюю жару (видео)

Дожди в Украине идут на убыль и после полученной порции осадков на украинском ждет жара, а также сложный выбор - как при температуре +30 одеваться на работу, чтобы было уместно, по правилам, но при этом не "свариться" с длинными рукавами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам кадрового эксперта Татьяны Башкиной, одежда офисных работников должна подчеркивать деловые качества работника, а не «высокую грудь, тонкую талию и голубые глаза».

Серьезные компании требуют от работников серьезного вида, а ненадлежащая одежда может стать причиной потери клиентов.

Но строгий дресс-код - пока редкость.

Главное требование работодателей - базовые правила - закрытые руки, колени, «непрозрачные» плечи без надписей на них, но не черно-белый цвет.

При этом, за неимением специалистов, работодатели готовы закрывать глаза на определенные нарушения дресс-кода.