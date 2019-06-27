Эксперты рассказали, какой магазин лучше открыть в 2019 году ®

Через Интернет люди покупают товары и заказывают услуги. Отличная логистика в пределах Украины позволяет получать посылки любого размера и габаритов, быстро и с гарантией целостности.

В связи с этим открывается все больше интернет-магазинов, которые занимаются продажей самых разных товаров. Рост числа магазинов создает небывалую конкуренцию в тесном сегменте: ниши смартфонов, персональной электроники, одежды и бытовой техники просто переполнены. Запуститься и вести прибыльный бизнес в них практически нереально.

А вот в технической сфере дела обстоят намного лучше. Не каждый бизнесмен рискует связываться со сложной и дорогостоящей строительной или ремонтной техникой, поэтому именно этот сегмент сегодня обладает лучшим потенциалом для развития. Давайте разберемся, какие ниши можно использовать для запуска своего бизнеса.

Для водоснабжения и отопления

В Украине много людей живет в частных домах, поэтому хорошим спросом среди населения пользуются товары для систем отопления и водоснабжения. В компании ТЕПЛОТОРИЯ, которая специализируется на этом профиле, рассказали, что чаще люди покупают:

котельное оборудование различной модификации;

оборудование для забора, очистки и подачи воды;

комплекты для организации системы полива;

альтернативные системы отопления и водоснабжения: тепловые насосы, солнечные коллекторы.

“Специализация магазина на подобных товарах позволит быстро получить определенный объем рынка. При этом важно обеспечивать экспертный сервис и консультации, поскольку при подборе оборудования легко совершить ошибку”, - объяснили в Теплотории.

Для строительства и ремонта

Следующая привлекательная ниша – электроинструменты и строительная техника. Для быстрого развития здесь можно поступить двумя способами:

предоставить клиентам очень широкий ассортимент различного оборудования. Но это затратно для продвижения в онлайне и сложно в реализации, поскольку требуется нанимать много грамотных консультантов;

открыть узкоспециализированный магазин. Например, продавать сварочный аппарат и аксессуары к нему.

По словам менеджеров компании “Tesla Weld”, которые специализируются на продаже сварочного оборудования, такая техника пользуется большой популярностью у домашних мастеров. Если вы станете экспертом в подборе сварочного оборудования, сможете быстро сформировать базу постоянных клиентов.

Крепеж, метизы, такелаж

Бытует мнение, что заработать в Интернете можно только на продаже крупной и дорогой технике. Но это совсем не так. Заработать можно на том, что пользуется большим спросом. Метизы и крепеж – один из таких товаров. В компании Taurus, реализующей в Украине эту продукцию, рассказали, что ее покупают для использования:

на строительных площадках;

при организации массовых мероприятий;

на мебельных фабриках;

для выполнения отделочных работ.

Мелкие крепежи и метизы стоят недорого, но их покупают тысячами. На большом объеме получается хорошая прибыль, а клиенты, которых устроит ваше качество и сервис, будут к вам возвращаться.

Таким образом, даже в условиях серьезной конкуренции всегда есть возможность открыть прибыльный магазин. Внимательно изучайте рынок и ищите доступные варианты. Или воспользуйтесь нашими рекомендациями. Успешной работы!