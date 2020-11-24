Эксперты спрогнозировали реальный спад пандемии COVID-19 в Украине

Специалисты до сих пор спорят относительно того, когда в Украине закончилась первая волна и наступила вторая. И начиналась ли она вообще.

По словам доктора медицинских наук Ирины Колесниковой, вакцинация от COVID-19 покажет свою эффективность в апреле-июне.

"Мы допускали, что летом будет спад заболеваемости, но у нас она двигалась по нарастающей. И у нас фактически продолжается первая волна. Учитывая то, что у нас может появиться вакцина во втором квартале (апрель - июнь) и мы начнем тогда вакцинировать людей – тогда да, это может повлиять на эпидемию", – сказала изданию заведующая кафедрой эпидемиологии НМУ им. Богомольца, доктор медицинских наук Ирина Колесникова.

Основные надежды на спад или, что еще лучше, завершение эпидемии не только в Украине, но и во всем мире связывают именно с появлением вакцины. Но вакцинация начнется только в конце этого года. В Украине – примерно в середине следующего года, а закончится – в конце, допустил директор Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко.

Эксперты говорят, что прививать украинцев начнут уже в середине 2021 года, а закончат – в конце.

«Думаю, что вакцины заработают, и в конце вирусная инфекция пойдет на спад, начиная с 2022 года», – допустил академик Сергей Комисаренко.

В то же время другие ученые не исключают более реальный сценарий, – если Украина получит вакцину в третьем квартале 2021 года.

Заболеваемость COVID-19 начнет спадать до июля 2022 года при условии, если в Украине действительно начнут вакцинацию хотя бы осенью 2021 года.

"Если вакцинации не будет, то, к сожалению, коллективного иммунитета, на который многие вначале полагались, не произойдет. Как показывают исследования, у переболевших COVID-19 антитела пропадают через 2-3 месяца. Поэтому человек может болеть повторно сколько угодно раз", – отметил врач-эпидемиолог Андрей Александрин.