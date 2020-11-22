Эксперты спрогнозировали вспышку еще одного заболевания из-за коронавируса

На фоне распространения коронавируса были приостановлены кампании по вакцинации от ряда болезней в начале 2020 года.

Следовательно, пандемия COVID-19 может привести к вспышке кори. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet.

Отсрочка вакцинации, в том числе от кори, может вызвать рост смертности от этого заболевания, полагают эксперты.

«Смоделированные данные показывают, что потенциальные риски отсрочки вакцинации перевешивают риски, связанные с COVID-19», - говорится в статье.

Несмотря на то, что кампании против распространения различных болезней были возобновлены, задержка вакцинации в 26 странах привела к тому, что 94 млн детей пропустили запланированные прививки от кори.

«В ближайшие месяцы, вероятно, будет наблюдаться рост числа непривитых детей, восприимчивых к кори, многие из которых будут проживать в бедных отдаленных общинах, где системы здравоохранения менее устойчивы», - считают эксперты. Этот и ряд других факторов, вероятно, увеличат смертность от кори, создав условия для ее распространения в 2021 году.

Напомним, с 21 ноября 2020 года в Украине введен штраф за отсутствие маски. Штраф за первое нарушение закона составляет 170 гривен. За повторное нарушение оштрафуют уже на 255 гривен.