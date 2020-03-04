Электроэнергия по дешевке: разоблачена мошенническая схема предоставления незаконных услуг потребителям электрической энергии

04 марта 2020 г. 20:06
Автор: Анна Иванова
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По предварительным данным, злоумышленники за вознаграждение предлагали абонентам нелегально увеличить мощность вводных автоматических выключателей и создавали условия для неучтенного потребления электричества. 40-летний харьковчанин подыскивал клиентов, получал от них через банковские платежи средства в размере 8-8,5 тысяч гривен, после чего приобщал к "делу" нечестных работников энергокомпании.

По одному из эпизодов, электромонтер районного отделения выехал на место, снял пломбу с прибора учета, заменил вводный автомат и снова опломбировал счетчик. При этом использовалась та же пломба, которая после склеивания устанавливалась повторно. В офисе по проспекту Науки мошенники выдавали абонентам соответствующие акты с печатями предприятия и будто бы подписями должностных лиц. Однако, при визуальном осмотре правоохранители обнаружили признаки подделки документов.

Станислав Шестаков, заместитель начальника службы экономической безопасности АО "Харьковоблэнерго":

В ході обшуку були встановлені та вилучені бланки з елементами підробки, оттиски печатей “Харківобленерго”, картки, на які перераховувалися грошові кошти. До рук правоохоронців також потрапило листування у меседжерах членів злочинної групи та квитанції банківських переказів. Відкрито кримінальне провадження за статтею шахрайство за попередньої змовою групою осіб.

Документирование противоправной деятельности происходило при содействии службы экономической безопасности "Харьковоблэнерго". Предварительно установлено, что только по одному уголовному эпизодом злоумышленники нанесли обществу ущерб на сумму 75 тыс. гривен.

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