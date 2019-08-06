 

Электронная очередь и быстрое обслуживание: «Харьковоблэнерго» открыло сервисный центр

06 августа 2019 г. 17:40
Автор: Алина Тюхай
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Решить все вопросы связанные с электроснабжением теперь можно в одном месте и без очередей. С понедельника, 5 августа начал работу центр обслуживания клиентов "Харьковоблэнерго". В абонентской зале, который, по словам коммерческого директора "Харьковоблэнерго" Сергея Титаренко, оборудован по современным европейским стандартам, посетителей встречают информаторы, которые помогают с терминалами и подробно объясняют как все работает. Титаренко говорит, все нововведения рассчитаны на то, чтобы пользователи не стояли в очередях, не висели на телефонах по полчаса, а быстро решали проблемные вопросы с электроснабжением.

Сергей Титаренко, коммерческий директор АО "Харьковоблэнерго"

Не виходячи з дому споживач може передавати покази лічильника, як я вже казав по особистому кабінету, по Viber  або по телефону. Коли споживачі приходять до сервісного центру вони максимально в зжатий термін отримують консультації.

Чтобы получить консультацию нужно в специальном терминале взять билет с номером, и стать в электронную очередь. Как она продвигается, можно наблюдать на большом мониторе, или же слушать объявления. В среднем, по словам, заместителя начальника Центра обслуживания клиентов Юлии Фаршушки, на одного человека консультант тратит около 15-20 минут.

Юлия Фартушка, зам. нач. Центра обслуживания клиентов АО "Харьковоблэнерго"

Основні питання - це переоформлення особового рахунку, споживачі покупають житло. Звертаються до нас з цього питання. багато споживачів наприкінці та на початку місяця для надання показань електролічильників і звірення платежів. рідші питання коли споживачі звертаються з якимись проблемами пов'язанні з приладами обліку з необхідністю відвідування наших фахівців.

Такая модернизация по душе почти всем, говорят посетители.

Татьяна

Быстро, внимательно. в принципе то что надо.

Наталья

Прекрасно, всё легко и просто. Всё хорошо, спасибо, что сделали такой комфортный.

Кроме того, в помещении сервисного центра можно сразу же и оплатить потребленную электрическую энергию, для этого там установлены банковские терминалы.

Видео: 

«Харьковоблэнерго» открыло сервисный центр 06.08.2019

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