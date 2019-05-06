Элита армии. В академии Нацгвардии будущие спецназовцы соревновались за звание лучшего боевого подразделения

От охраны звезд и чиновников высокого ранга до освобождения заложников и обезвреживания террористов. У каждого взвода будущих спецназовцев - своя легенда, по которой они отрабатывают действия во время соревнований. Показывають навыки стрельбы из автоматов и пистолетов, а также ловкость в боевых спаррингах, когда оружием становится сам воин.

Злочинці чинять опір, намагаються заблокувати двері автомобіля. Групи захоплення приймають рішення витягнути правопорушників із автомобіля. Розбивають бокові та лобове вікна.

За звание лучшего боевого подразделения соревнуются четыре взвода специального назначения - от первокурсников до выпускников академии. В жюри - преподаватели-офицеры, среди которых - участники боевых действий на Востоке Украины. В первую очередь, говорят, обращали внимание на то, как курсанты работают в команде. Больше всего жюри поразил второй курс: отработанными до автоматизма навыками и слаженностью действий.

Максим Саморок, преподаватель парашютно-десантной подготовки:

Если слаженности нет, то и подразделения нет существует. Один человек не может проделать полностью всю работу. Должен быть колектив, должен быть в целом кулак.

Дмитро Губерницкий, курсант Национальной академии Национальной гвардии Украины:

Багато товаришів, які вже зрозуміли і нашу специфіку, роботи нашої, в кожному військовослужбовцю впевнений, що гідні. З цими військовослужбовцями можна йти в реальний бій.

Спецназовцев готовят по особой программе. Ведь боевые задачи они должны выполнять в чрезвычайно экстремальных условиях. Стать представителем военной элиты, подчеркивают в академии, могут только бойцы в прекрасной физической форме и хорошо подготовленные психологически.

Даниил Горелый, курсант Национальной академии Национальной гвардии Украины:

Займаюся спортом із самого дитинства, займався футболом, потім перейшов до єдиноборств. Займався два роки карате кіокушинкай. Потім займався національним видом спорту України - хортингом. Мене тренер готував дуже добре до змагання - чемпіонат України та обласні змагання. Завжди я займав перші місця, і те, що ви сьогодні бачили - це заслуга мого тренера.

Соревнования боевых подразделений спецназначения в академии Нацгвардии проводят уже 5 год подряд. На этот раз участников - около 100.

Вячеслав Овчаренко, начальник командно-штабного факультета:

Мета даних змагань – перш за все, перевірити рівень підготовки курсантів, які навчаються за спеціальністю «Управління діями підрозділів спеціального призначення» до виконання завдань за призначенням. А саме, можливість діяти у складній тактичній обстановці, боротися із злочинцями, терористами.

В этом году из академии выпустятся 25 спецназовцев, чтобы выполнять служебные задачи уже в реальных условиях.