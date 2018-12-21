"Елки по городу мчатся. Счастье приносят людям." Как прошел рейд по елочным базарам в Харькове

21 декабря 2018 г. 18:07
Автор: Наталья Белокудря
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Елочный патруль останавливается на одной из самых массовых точек продаж. Здесь есть елки на любой бюджет - от ста гривен до семи с половиной тысяч за деревце. Такая высокая цена, это дань Европе, говорят продавцы - пихты ехали из-за рубежа. И продавцы уверены, в «минусе» не останутся, за неделю уже сто деревьев продали.
 
Роман Прудников, продавец елок:
Это елки привезены из Дании. Мы приближаемся к Европе - И как спрос? -Ну берут.. Цены правда... сюда входит цена растаможки, доставки, поэтому тут такие цены. Но зато красота. Есть за что платить!
Дмитрий покупает на этой площадке елки уже не один год. Сегодня пришел прицениться и был не готов выложить такую сумму, говорит вернется через неделю и купит дешевле.
 
Дмитрий, покупатель:
У меня всегда стоит на Рождество именно пихта, это мое дерево.Но за 7, 5 это слишком. 250 евро за елку? Дорого...
 
Чтобы не пропустить в продажу опасные деревья, каждую партию проверяют на прохождение радиологического контроля. Чтобы вместе с праздничным настроением покупатель не принес домой кучу рентген. А еще экологи советуют не покупать елки без чипов и в несанкционированных местах.
 
Александр Евтушенко, государственный инспектор по охране окружающей среды: 
У торогового представника, який здійснює ялинку має бути товаро-транспортна накладна на зелені насадження, повинна бути квитанція, що вона дійсно куплена, а не браконьєрським способом вирізана, і якщо ялинка привозиться з іншої області чи країни, то повинен бути радіологічний контроль, бірки теж повинні бути на кожному насадженні.
 Виолетта вместе с родителями пришла на елочный базар и не нашла чипов на деревьях. Ребенок знает, что чип - это значит елку привезли без нарушений.
 
Виолетта и Неля, покупатели елок:
С чипами, чтобы их легально вывозили из леса…Вот смотрим, выбираем красивую, если не будет чипа, то не будем покупать!
Чип Виолетте выдала продавец прямо в руки. Говорит, просто не успели на деревья их повесить. Каждый номер, который есть на стикере заносится в единую систему электронного учета древесины. Проверить законность происхождения елки может каждый,  надо просто внести цифры с этикетки на сайт лесных ресурсов Украины. Если информация отсутствует, это может свидетельствовать о сомнительном происхождении дерева. О фактах злоупотребления или выявления нарушения можно сообщать и в полицию, и в экологическую службу - нарушителей ждет штраф.
 
Анатолий Бурьян, старший инспектор управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области: 

Санкція статті 160 адміністративного кодексу України передбачає штраф від 105 до 255 гривень з конфіскацією товара. А як ви гадаєте, це достатньо, щоб покарати порушника? Я стверджувати не можу, у кожного матеріальне становище різне, для кого–то і сто гривень - це достатньо багато.

Правоохранители не будут прекращать рейды до тридцатого декабря. Пока, правда, во всем Харькове ни одного грубого нарушения не нашли. Продавцы же на елочных базарах ждут выходные - надеются, что спрос на их товар возрастет ближе к празднику.
 
 

 

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