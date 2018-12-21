"Елки по городу мчатся. Счастье приносят людям." Как прошел рейд по елочным базарам в Харькове

Это елки привезены из Дании. Мы приближаемся к Европе - И как спрос? -Ну берут.. Цены правда... сюда входит цена растаможки, доставки, поэтому тут такие цены. Но зато красота. Есть за что платить!
У меня всегда стоит на Рождество именно пихта, это мое дерево.Но за 7, 5 это слишком. 250 евро за елку? Дорого...
У торогового представника, який здійснює ялинку має бути товаро-транспортна накладна на зелені насадження, повинна бути квитанція, що вона дійсно куплена, а не браконьєрським способом вирізана, і якщо ялинка привозиться з іншої області чи країни, то повинен бути радіологічний контроль, бірки теж повинні бути на кожному насадженні.
С чипами, чтобы их легально вывозили из леса…Вот смотрим, выбираем красивую, если не будет чипа, то не будем покупать!
Санкція статті 160 адміністративного кодексу України передбачає штраф від 105 до 255 гривень з конфіскацією товара. А як ви гадаєте, це достатньо, щоб покарати порушника? Я стверджувати не можу, у кожного матеріальне становище різне, для кого–то і сто гривень - це достатньо багато.