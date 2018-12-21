"Елки по городу мчатся. Счастье приносят людям." Как прошел рейд по елочным базарам в Харькове

Александр Евтушенко, государственный инспектор по охране окружающей среды:

У торогового представника, який здійснює ялинку має бути товаро-транспортна накладна на зелені насадження, повинна бути квитанція, що вона дійсно куплена, а не браконьєрським способом вирізана, і якщо ялинка привозиться з іншої області чи країни, то повинен бути радіологічний контроль, бірки теж повинні бути на кожному насадженні.

У торогового представника, який здійснює ялинку має бути товаро-транспортна накладна на зелені насадження, повинна бути квитанція, що вона дійсно куплена, а не браконьєрським способом вирізана, і якщо ялинка привозиться з іншої області чи країни, то повинен бути радіологічний контроль, бірки теж повинні бути на кожному насадженні.

У торогового представника, який здійснює ялинку має бути товаро-транспортна накладна на зелені насадження, повинна бути квитанція, що вона дійсно куплена, а не браконьєрським способом вирізана, і якщо ялинка привозиться з іншої області чи країни, то повинен бути радіологічний контроль, бірки теж повинні бути на кожному насадженні.

Виолетта вместе с родителями пришла на елочный базар и не нашла чипов на деревьях. Ребенок знает, что чип - это значит елку привезли без нарушений.

Виолетта и Неля, покупатели елок:

С чипами, чтобы их легально вывозили из леса…Вот смотрим, выбираем красивую, если не будет чипа, то не будем покупать!

Чип Виолетте выдала продавец прямо в руки. Говорит, просто не успели на деревья их повесить. Каждый номер, который есть на стикере заносится в единую систему электронного учета древесины. Проверить законность происхождения елки может каждый, надо просто внести цифры с этикетки на сайт лесных ресурсов Украины. Если информация отсутствует, это может свидетельствовать о сомнительном происхождении дерева. О фактах злоупотребления или выявления нарушения можно сообщать и в полицию, и в экологическую службу - нарушителей ждет штраф.

Анатолий Бурьян, старший инспектор управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области: