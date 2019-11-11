Ему было 23 года: на Харьковщине простились с погибшим на фронте бойцом

На плацу 92 бригады под Харьковом – сослуживцы, друзья и родственники Германа Бродникова. Вспоминают: он был веселым, компанейским и строил планы на будущее.

Алина, подруга Германа Бродникова

Германа знала еще со школы, он младше меня, правда, учился, но знаете, как все – шебутной, хороший мальчик, веселый, общительный, любознательный. Всегда стремился к хорошему

Светлана Волик, учительница Германа Бродникова

Он очень гостеприимный, он очень добрый, он очень трудолюбивый. Так как он был мужчиной в семье, он очень помогал маме, заботился о свое сестре

Герману Бродникову было 23 года. Военный контракт он подписал 3 года назад и собирался защищать страну до нашей победы.

Виталий, сослуживец Германа Бродникова

Всегда был в первых рядах, с плохой стороны замечен не был, всегда выполнял свою задачу от своих командиров. Буквально за 3 часа мы с ним виделись, человек был настроен позитивно, планировал приехать в отпуск, чтобы жениться

Бойцы, которые пришли проститься с Германом, рассказывают: все случилось 7 ноября, в районе Авдеевки. Противотанковая ракета попала в грузовик, возле которого находилась украинские военные.

Евгений, сослуживец Германа Бродникова

Мы с ним ходили на один и тот же пост, заступали всегда в паре. И я всегда знал – этот человек никогда не бросит, в любой ситуации он бы остался до последнего

Кроме Германа, в результате обстрела погиб еще один воин 92-й бригады. Он умер от ранений на следующий день. Еще двое сейчас - в госпитале. Враг ни на день не прекращает обстрелы, рассказывают бойцы. С начала нынешней ротации, с июля, бригада четвертый раз прощается с боевыми товарищами.