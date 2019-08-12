Энергоэффективный инновационный хаб от немецкого фонда: в ХПИ прошли переговоры

Харьковский политехнический институт посетили представители проекта «Реформы в сфере энергоэффективности в Украине», который реализуется Немецким обществом международного сотрудничества «GIZ GmbH».

Об этом сообщает пресс-служба ВУЗа.

Цель визита — переговоры с руководством вуза о возможности создания на базе ХПИ Энергоэффективного инновационного хаба.

Гости ВУЗа ознакомились с деятельностью университета в сфере энергосбережения, его разработками и исследованиями, а также пообщались с руководителями кафедр, которые занимаются подготовкой специалистов для этого направления.

В ходе встречи ректор НТУ «ХПИ» профессор Евгений Сокол рассказал, что Харьковский политехнический институт давно исследует тему энергосбережения по различным направлениям.

«Мы занимаемся вопросами эффективного использования ресурсов в области теплотехники, энергетики (солнечной и традиционной), других. В целом, тот широкий спектр направлений, который есть в ХПИ, на различных этапах занимается подготовкой специалистов для сферы энергоэффективности. Кроме того, у нас есть реальные наработки и предложения». Презентацию о работе вуза в сфере энергосбережения, научных исследованиях, реализации различных проектов в этом направлении провел профессор кафедры интегрированных технологий, процессов и аппаратов ХПИ»,- рассказал Почетный ректор вуза Леонид Товажнянский.

В свою очередь, руководители проекта рассказали о своей деятельности. В частности, обсуждался один из разделов проекта — «Профессиональные квалификации», цель которого — подготовить специалистов в области энергоэффективности. Для ее осуществления запланировано создание на базе украинских университетов трех Энергоэффективных инновационных хабов. Сейчас проходит этап отбора подходящих вузов.

«Мы выберем три университета, на базе которых будут создаваться эти хабы. Идея в том, чтобы они стали центрами концентрации информации, знаний об энергоэффективности. Предусмотрено, что в них будут размещаться образцы новейшего оборудования по энергосбережению. Так, студенты, которые интересуются тем или иным направлением, смогут ознакомиться с его работой», — пояснила советник проекта «Реформы в сфере энергоэффективности в Украине» Хайке Херден.

По ее словам, доступ в эти хабы будет не только у студентов университетов, но и колледжей, учащихся школ и других желающих. В частности, для школьников должны организовываться экскурсии.

По результатам переговоров, НТУ «ХПИ» был приглашен к участию в конкурсном отборе вузов для создания Энергоэффективных инновационных хабов. Решение об избрании университетов будет принято до конца сентября 2019 года.