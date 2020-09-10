Эпидемическое зонирование в Украине пересмотрели: Великобурлукский район остался в "красной" зоне, Харьков - в "оранжевой"

Сегодня, 10 сентября, на заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в Киеве пересмотрели эпидемическое зонирование в Украине.

Об этом сообщил глава Кабмина Олег Немчинов.

По решению данной комиссии, новое эпидемическое зонирование на Харьковщине следующее:

в "красной" зоне карантина остался Великобурлукский район.

К "оранжевой" зоне отнесли Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский районы.

В "желтую" зону по карантину попали города Купянск, Лозовая и Чугуев, а также Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Коломакский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский, Чугуевский и Шевченковский районы области.

Новые карантинные ограничения вступят в силу с 3:00 понедельника, 14 сентября.

Также министр КМУ Немчинов опубликовал на своей странице в Фейсбук список нового карантинного зонирования, согласно которому Киев из «желтой» попал в «оранжевую» зону карантина.