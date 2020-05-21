Эпидемиолог объяснила, чем грозит ослабление карантина в Украине

Ослабление карантина в Украине может привести к небольшому всплеску заболеваемости коронавирусом. Так мнение высказала инфекционист Татьяна Логинова в эфире телеканала "Украина 24".

"По моему мнению, действительно может быть повышение заболеваемости. Во-первых, идут общегородские мероприятия, например, День Киева, люди интересуются и соскучились по таким мероприятиям и могут быть опрометчивыми, не воспользоваться масками. Поэтому предполагаю, что мы можем увидеть небольшой всплеск заболевания", - заявила врач.

Она также рассказала, какие ограничительные меры следует не отменять, чтобы не способствовать распространению коронавирусной инфекции.

"В первую очередь, мы не должны отменять масочный режим. Второе: я бы посоветовала работодателям распределить, сделать гибкий график для своих работников. Чтобы часть людей выходила на 8:00 на работу, часть на 9:00, третья – на 10:00. Тогда мы сможем как-то рассредоточить людей и не допускать большого их скопления в транспорте, особенно в метрополитене. Потому что мы знаем, как там у нас происходят близкие контакты", – отметила Логинова.

По данным Минздрава, ко второму этапу смягчения карантина в Украине готовы 13 областей Украины.

