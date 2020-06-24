Эпидемиологическая ситуация в Украине крайне опасная: за сутки 940 новых случаев COVID-19

Сегодня, 24 июня, Украина поставила новый антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом. За последние сутки на COVID-19 заболели 940 человек. Об этом говорится в сообщении Минздрава.
"Эпидемиологическая ситуация крайне напряженная и опасная", - отметили в ведомстве. "Из-за халатного отношения к основным инструкциям и рекомендациям по противодействию эпидемии мы имеем страшный результат - количество заболевших увеличилось в три раза", - заявили в Минздраве.
24 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 39 014 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1051 летальный, 17 409 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 940 новых случаев. Всего проведено 594 602 тестирование методом ПЦР.
· Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
· Винницкая область - 1723 случая;
· Волынская область - 1955 случаев;
· Днепропетровская область - 1060 случаев;
· Донецкая область - 376 случаев;
· Житомирская область - 1304 случая;
· Закарпатская область - 2369 случаев;
· Запорожская область - 559 случаев;
· Ивано-Франковская область - 2124 случая;
· Кировоградская область - 634 случая;
· г. Киев - 4528 случаев;
· Киевская область - 2332 случая;
· Львовская область - 4423 случая;
· Луганская область - 75 случаев;
· Николаевская область - 368 случаев;
· Одесская область - 1370 случаев;
· Полтавская область - 300 случаев;
· Ровенская область - 3164 случая;
· Сумская область - 272 случая;
· Тернопольская область - 1786 случаев;
· Харьковская область - 1891 случай;
· Херсонская область - 188 случаев;
· Хмельницкая область - 627 случаев;
· Черновицкая область - 4478 случаев;
· Черкасская область - 614 случаев;
· Черниговская область - 494 случая.