Эпидемиологическая ситуация в Украине крайне опасная: за сутки 940 новых случаев COVID-19

24 июня 2020 г. 10:52
Источник: УНИАН
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Сегодня, 24 июня, Украина поставила новый антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом. За последние сутки на COVID-19 заболели 940 человек. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

"Эпидемиологическая ситуация крайне напряженная и опасная", - отметили в ведомстве. "Из-за халатного отношения к основным инструкциям и рекомендациям по противодействию эпидемии мы имеем страшный результат - количество заболевших увеличилось в три раза", - заявили в Минздраве.

24 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 39 014 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1051 летальный, 17 409 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 940 новых случаев. Всего проведено 594 602 тестирование методом ПЦР.

·       Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

·       Винницкая область - 1723 случая;

·       Волынская область - 1955 случаев;

·       Днепропетровская область - 1060 случаев;

·       Донецкая область - 376 случаев;

·       Житомирская область - 1304 случая;

·       Закарпатская область - 2369 случаев;

·       Запорожская область - 559 случаев;

·       Ивано-Франковская область - 2124 случая;

·       Кировоградская область - 634 случая;

·       г. Киев - 4528 случаев;

·       Киевская область - 2332 случая;

·       Львовская область - 4423 случая;

·       Луганская область - 75 случаев;

·       Николаевская область - 368 случаев;

·       Одесская область - 1370 случаев;

·       Полтавская область - 300 случаев;

·       Ровенская область - 3164 случая;

·       Сумская область - 272 случая;

·       Тернопольская область - 1786 случаев;

·       Харьковская область - 1891 случай;

·       Херсонская область - 188 случаев;

·       Хмельницкая область - 627 случаев;

·       Черновицкая область - 4478 случаев;

·       Черкасская область - 614 случаев;

·       Черниговская область - 494 случая.

 

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