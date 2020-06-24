Эпидемиологическая ситуация в Украине крайне опасная: за сутки 940 новых случаев COVID-19

Сегодня, 24 июня, Украина поставила новый антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом. За последние сутки на COVID-19 заболели 940 человек. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

"Эпидемиологическая ситуация крайне напряженная и опасная", - отметили в ведомстве. "Из-за халатного отношения к основным инструкциям и рекомендациям по противодействию эпидемии мы имеем страшный результат - количество заболевших увеличилось в три раза", - заявили в Минздраве.

24 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 39 014 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1051 летальный, 17 409 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 940 новых случаев. Всего проведено 594 602 тестирование методом ПЦР.

· Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

· Винницкая область - 1723 случая;

· Волынская область - 1955 случаев;

· Днепропетровская область - 1060 случаев;

· Донецкая область - 376 случаев;

· Житомирская область - 1304 случая;

· Закарпатская область - 2369 случаев;

· Запорожская область - 559 случаев;

· Ивано-Франковская область - 2124 случая;

· Кировоградская область - 634 случая;

· г. Киев - 4528 случаев;

· Киевская область - 2332 случая;

· Львовская область - 4423 случая;

· Луганская область - 75 случаев;

· Николаевская область - 368 случаев;

· Одесская область - 1370 случаев;

· Полтавская область - 300 случаев;

· Ровенская область - 3164 случая;

· Сумская область - 272 случая;

· Тернопольская область - 1786 случаев;

· Харьковская область - 1891 случай;

· Херсонская область - 188 случаев;

· Хмельницкая область - 627 случаев;

· Черновицкая область - 4478 случаев;

· Черкасская область - 614 случаев;

· Черниговская область - 494 случая.