Эпидситуация на Харьковщине. Почему тестирований на COVID стали делать меньше?

Виктория перенесла Covid совсем недавно. Сначала говорит начало ломить тело, но женщина грешила на крепатуру после спортзала, впрочем, когда к ломоте добавились проблемы с давлением, головной болью, а до кучи повысилась температура – говорит, написала своему семейному врачу и та направила ее к дежурному врачу.

Виктория Концур, харьковчанка

Я пришла, мне выписали обычное направление, вернее назначение как на обычное вирусное заболевание ОРВИ, да? Грубо говоря. Я спросила говорю, а тест мне делать? Мне сказали, тест Вас не вылечит. Я как бы считаю себя человеком сознательным, я подождала еще два дня и пошла уже в будний день, в понедельник, пошла сдала тест. Подтвердилось.

Но даже после заключения частной лаборатории - врач Виктории лечения ей не переназначила, более того, сказала, чтобы та просто отсчитала две недели и спокойненько выходила себе на работу. Но вот только отрицательный тест Виктория получила лишь через три с половиной недели.

В то же время, врачи-инфекционисты призывают обязательно проходить тестирование, потому как от этого, говорят, прежде всего зависит безопасность окружающих.

Людмила Денисенко, врач-инфекционист

На самом деле выделение вируса из носоглотки и ротоглотки происходит за несколько дней до появления клинической симптоматики. Поэтому, когда есть симптомы, то однозначно вирус выделяется. Нужно всегда понимать, что мы лечим, то есть изначально идет диагностика, уточнение диагноза, а потом уже от этого отталкивается все лечение.

Главный санврач области Любовь Махота говорит, что эпидситуация в Харьковской области улучшилась. Это видно из ежесуточного прироста заражений, а в последние дни - цифра колеблется в пределах нескольких сотен новых пациентов. А именно улучшение эпидситуации директор областного лабцентра связывает с уменьшением количества тестирований, и настаивает, если семейный врач отказался направить вас на ПЦР-тестирование - нужно обращаться на горячую линию Минздрава с жалобой. Но есть и еще одна возможная причина.

Любовь Махота, директор ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины»

Уже бажання тестуватись у громадян можливо десь пропало. Якщо ми мали щодобове тестування - це в нас був пік навантаження, десь кінець жовтня початок листопада ми проводили по області -2500-3500 тисячі досліджень. Наразі ми проводимо до 2000 досліджень, всього по області.

Сегодня же по состоянию на утро по данным областного лабцентра к коронавирусной статистике прибавилось 280 новых случаев, 17 пациентов врачам спасти не удалось.