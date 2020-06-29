ЕС обновил список стран, для которых откроет границы. Украины в нем нет

Евросоюз обновил список стран, для которых рекомендует открывать границы с июля, однако Украина в него не попала. Вместе с тем, Украину не внесли и в "красный" список, сообщает Euronews.

Отмечается, что опубликованный в четверг, 25 июня, «зеленый» список содержал 54 страны Теперь, по информации агентства, из них осталось лишь 15:

Черногория,

Сербия,

Грузия,

Канада,

Алжир,

Австралия,

Япония,

Марокко,

Новая Зеландия,

Руанда,

Южная Корея,

Таиланд, Тунис,

Уругвай,

Китай (при условии взаимного согласия).

В "красный список" стран, для граждан которых въезд останется запрещенным, вошли США, Россия и Бразилия.

В СМИ не сообщили, каким ЕК рекомендует сделать порядок въезда из стран, не вошедших ни к одному из списков, в том числе из Украины. Вместе с тем, решение, касающееся открытия границ, не является обязывающим для стран ЕС, поэтому нельзя забывать об исключениях для отдельных граждан Украины.

Ранее сообщалось, что Украина добралась до красной зоны стран с коронавирусом. Это означает, что в стране наблюдается значительное распространение коронавируса и страна не соответствует критериям для активного восстановления международного авиасообщения.