ЕС обновил список стран, для которых откроет границы. Украины в нем нет

Евросоюз обновил список стран, для которых рекомендует открывать границы с июля, однако Украина в него не попала. Вместе с тем, Украину не внесли и в "красный" список, сообщает Euronews.
Отмечается, что опубликованный в четверг, 25 июня, «зеленый» список содержал 54 страны Теперь, по информации агентства, из них осталось лишь 15:
В "красный список" стран, для граждан которых въезд останется запрещенным, вошли США, Россия и Бразилия.
В СМИ не сообщили, каким ЕК рекомендует сделать порядок въезда из стран, не вошедших ни к одному из списков, в том числе из Украины. Вместе с тем, решение, касающееся открытия границ, не является обязывающим для стран ЕС, поэтому нельзя забывать об исключениях для отдельных граждан Украины.
Ранее сообщалось, что Украина добралась до красной зоны стран с коронавирусом. Это означает, что в стране наблюдается значительное распространение коронавируса и страна не соответствует критериям для активного восстановления международного авиасообщения.