ЕС одобрил 8 сельхозкультур с ГМО

Европейская комиссия разрешила использование в странах ЕС для пищевых и кормовых целей восемь сортов сельхозкультур, содержащих ГМО.

В частности, речь идет о четырех сортах кукурузы, двух - сои, а также хлопка и рапса.

Как отмечается, эти сорта культур, содержащих ГМО, прошли процедуру получения разрешений, в том числе положительную экспертную оценку Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов.

Соответствующее разрешение на выращивание перечисленных ГМО-культур действительно в течение десяти лет.

Все продукты, произведенные из указанных сортов, должны проходить обязательную проверку согласно правилам ЕС по маркировке и отслеживанию.

Выращивание указанных сортов на территории стран ЕС допускается только в случае предварительной подачи запроса на их производство.