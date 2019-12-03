ЕС одобрил 8 сельхозкультур с ГМО

03 декабря 2019 г. 16:45
Источник: Аgrotimes
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Европейская комиссия разрешила использование в странах ЕС для пищевых и кормовых целей восемь сортов сельхозкультур, содержащих ГМО.

В частности, речь идет о четырех сортах кукурузы, двух - сои, а также хлопка и рапса.

Как отмечается, эти сорта культур, содержащих ГМО, прошли процедуру получения разрешений, в том числе положительную экспертную оценку Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов.

Соответствующее разрешение на выращивание перечисленных ГМО-культур действительно в течение десяти лет.

Все продукты, произведенные из указанных сортов, должны проходить обязательную проверку согласно правилам ЕС по маркировке и отслеживанию. 

Выращивание указанных сортов на территории стран ЕС допускается только в случае предварительной подачи запроса на их производство. 

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