ЕС создает группу реагирования Corona, которая сосредоточится на борьбе с вирусом

02 марта 2020 г. 13:45
Источник: РБК-Украина
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Европейский союз повысил угрозу заражения коронавирусом с умеренного уровня до высокого. Об этом на брифинге заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, оценка риска заболевания коронавирусом в Евросоюзе повышена с умеренного до высокого уровня. Она также объявила, что ЕС создает группу реагирования Corona, которая сосредоточится на борьбе с вирусом.

В состав группы войдут Янез Ленарчич, который будет отвечать за кризисное управление, Стелла Кириакидис (вопросы здравоохранения), Илва Йоханссон (вопросы, связанные с границами), Адина Валеан (мобильность) и Паоло Джентилони (макроэкономические аспекты).

 

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