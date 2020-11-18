Еще на двух станциях метро появятся турникеты для оплаты проезда банковской картой

18 ноября 2020 г. 12:11
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Турникеты для бесконтактной оплаты проезда в Харьковском метрополитене заработают завтра, 19 ноября, на станциях метро «23 Августа» и «Ботанический сад».

Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, завтра установят три аппарата для оплаты проезда банковской картой – по одному в вестибюлях №1 и №2 на станции метро «23 Августа» и один - в вестибюле № 2 на станции «Ботанический сад». 

Отметим, что система оплаты проезда в Харьковском метрополитене банковскими картами начала работать в сентябре. Так, турникеты для бесконтактной оплаты проезда уже есть на станциях метро «Госпром», «Метростроителей» и «Архитектора Бекетова». В течение четырех месяцев планируется установить по одному такому аппарату на всех станциях.
 

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