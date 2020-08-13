Еще один народный депутат заразился коронавирусом

13 августа 2020 г. 17:22
Источник: Левый берег
4 просмотра

Коронавирус диагностирован у народного депутата от фракции "Слуга народа" Романа Грищука.

Об этом он сообщил в своем фейсбук.

"У нас с женой положительные тесты. Постоянные антирекорды по количеству больных перестали пугать, средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты", - написал Грищук вечером 12 августа.

В связи с этим он призвал не быть легкомысленными и не повторять чужих ошибок.

Напомним, в Украине за последние сутки установлено антирекорд количества новых инфицированных . COVID-19 за сутки 12 августа подтвердили у 1592 человек.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53