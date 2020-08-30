Еще один украинский нардеп заболел COVID-19 и госпитализирован

30 августа 2020 г. 13:23
Источник: Левый берег
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Коронавирусом заразился еще один народный депутат из фракции "Слуга народа" - Степан Чернявский. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Фейсбук.

"Я нахожусь в больнице Водниково в Одессе. Мне диагностировали коронавирус. В больнице я уже 11 дней", - сказал Чернявский. 

Он рассказал, что сначала симптомы были, как при обычном ОРВИ - слабость, ломота, температура 37. Затем у нардепа диагностировали правостороннюю пневмонию.

Чернявский призвал при первых симптомах болезни обращаться к врачам и делать тесты. 

Напомним, коронавирусную болезнь перенесли уже около 20-ти народных депутатов.

В начале карантина COVID-19 переболели Сергей Шахов ( "Доверие"), Виталий Борт (ОПЗЖ), Владимир Ватрас ( "Слуга народа"), Руслан Горбенко ( "Слуга народа"), Игорь Киселев (ОПЗЖ), Александр Лукашев (ОПЗЖ), Сергей Рудик (внефракционный), Анна Скороход (внефракционный). 

Также известно, что «ковидом» болели Олег Мейдич ( "Батькивщина"), Валерий Божик, Юрий Аристов и Роман Грищук ( "Слуга народа").

23 августа стало известно, что коронавирус обнаружили у Юлии Тимошенко. Ее подключили к аппарату искусственного дыхания, ее состояние стабильно тяжелое.

 

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