Еще одна харьковская больница готовится принимать ковидных больных

С 1 декабря Харьковская областная клиническая больница сможет принимать больных с диагнозом COVID-19. Как сообщили в облсовете, сейчас продолжаются работы по перепрофилированию ее офтальмологического корпуса.

Уже почти завершены ремонтные работы на втором этаже, именно там, где планируется размещать больных с COVID-19. Начато подведение кислородных точек к 57 койкам. На территории областной больницы есть шеститонная кислородная емкость. Разрабатывается логистика приема тяжелых больных. На первом этаже будет организовано приемное отделение, помещение для осмотра пациентов, установлен пандус для транспортировки больных. Готовятся бригады врачей, проводится работа со средним медицинским персоналом.

"Подготовка офтальмологического корпуса Харьковской областной клинической больницы уже на завершающем этапе. Убежден, что с 1 декабря отделение сможет принять почти 60 больных. Договор между железнодорожной больницей и Национальной службой здоровья Украины, к сожалению, до сих пор не заключен. Там не хватает медицинского персонала, врачей, средств защиты. Надеюсь, что в ближайшее время сможем способствовать решению этих вопросов", - отметил заместитель главы областного совета Владимир Скоробагач.