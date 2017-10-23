Еще одна страна отказалась от украинской свинины

Беларусь ввела временные ограничения на импорт свинины из Одесской, Луганской, Винницкой и Ривненской областей в связи со вспышками на этих территориях острого вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом говорится в указаниях, размещенных на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, передает УНИАН.

Так, запрет распространяется на импорт живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины и продуктов ее переработки.

Также ведомство ввело ограничения на ввоз кормов и кормовых добавок, содержащих в своем составе свиноводческое сырье из Одесской, Луганской, Винницкой и Ривненской областей, а также оборудования, используемого для перевозки, содержания, убоя и разделки свиней.

Исключение составили готовые корма и кормовые добавки для кошек и собак растительного происхождения, в том числе из птицы и рыбы, прошедшие термическую обработку.

Ведомство подчеркнуло, что ограничения не распространяются также на разрешения, которые были выданы по согласованию с комитетами по сельскому хозяйству и продовольствию Беларуси, на шроты, прошедшие термическую обработку в процессе изготовления, для производства комбикормов для животных и ценных видов рыб.

Согласно данным из открытых источников, с начала этого года в Украине зарегистрированы 126 вспышек АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 23 октября 2017 года на территории Украины ветеринары зарегистрировали 274 вспышки АЧС в 24 областях.

По итогам 2017 года глава Госпродпотребслужбы Украины Владимир Лапа прогнозирует в Украине около 200-250 вспышек АЧС.

Напомним, что в конце сентября кабмин Молдовы принял решение ввести временный запрет на ввоз из Украины свинины и живых свиней из-за африканской чумы.