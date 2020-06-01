Еще у 16 жителей Харьковщины подтвердился коронавирус

01 июня 2020 г. 16:55
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За последние сутки в области лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Волчанского, Печенежского, Шевченковского, Чугуевского и Харьковского районов. Летальных случаев зарегистрировано не было. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

Он также рассказал, что госпитализированы с COVID-19 194 человека (из них в реанимации 2 подключены к аппаратам ИВЛ, 6 - на кислородной поддержке (маске)), 341 - на самоизоляции. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 172 человека, 71 - на самоизоляции.

За весь период фиксации в области зарегистрировано 1823 подозрения на COVID-19 (+24 за последние сутки), из них:

  • 1083 случаи подтверждено;
  • 497 случаев опровергнуто;
  • 501 человек выздоровел;
  • 47 человек умерли.

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