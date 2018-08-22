Еще в некоторых домах Харькова отключили воду

КП "Харьковводоканал" дополнил список адресов, по которым временно прекращено водоснабжение. Так по данным ведомства, по состоянию на 13:00 воды нет:

Московский район:

ул. Академика Павлова, 142-б (кор.. №1-3), 142-в, 142-г до 16:00 22.08.18 г.

Новобаварский район:

Григоровское шоссе (Комсомольское), 57, 57-а, ул. Юрия Паращука (Минайленко), 7, 9 до 17:00 22.08.18 г.

Основянский район:

Мерефянское шоссе, 17-б до 20:00 22.08.18 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 173, 173-а, 175, 175-в до 15:00 22.08.18 г.

Шевченковский район:

ул. Тобольская, 38, 38-а, 43-а, 45, 45-а, 47-а, 49, 49-а, пр. Науки (Ленина), 31-в, 39-а, 41-а, ул. Шекспира, 16 до 15:00 22.08.18 г.