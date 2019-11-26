Ещё 21 миллион: «Каскад» снова планируют ремонтировать

На отделку "Каскада" более 5 миллионов — это несколько различных фонтанов, лестницы, парапеты и клумбы. На освещение - более трех с половиной миллионов, на покрытие - более пяти с половиной еще 2 на озеленение и более пол миллиона гривен на урны со скамейками. В горсовете заключили уже 3-й договор на капитальный ремонт "Каскада", на этот раз это планируется выделить около 22 миллионов гривен. С какими в сумме капитальный ремонт бывшей визитки Харькова - обходится городской казне в более 100 миллионов гривен. Зачем тратить такие огромные суммы на украшение, когда жизненно важных проблем и без того хватает, хотя бы со стартом отопительного сезона, харьковчане говорят совсем не понимают.

Юлия

Ни в коем случае, таких денег не стоит и вообще не надо было ничего трогать. Надо было чуть-чуть отреставрировать и все там. Что там лестница отвалилась — это намного дешевле, лучше и экономнее.

Юлия

Мы попробовали поэтому спуститься — это очень неудобно и не сравнимо с тем, что было. Поэтому вроде, как и порядок навели ступеньки ровные хорошие, но неудобные.

Вячеслав

Это дорого, безусловно - это дорого, но ступеньки мне нравятся. Это мое личное мнение.

Кроме того, что дорого, еще и незаконно уверяет соучредитель Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах, ведь, по его словам, тендер проведен уже после того, как "Каскад" был официально открыт три месяца назад.

Дмитрий Булах, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

Чи буде це зроблено, я не впевнений тому що вибачте за двадцять мільйонів, ну, зазвичай міська рада проводить тендери вже навіть після того як вона відкриває об'єкти, це насправді порушення законодавства, але так відбувається в місті Харкові і у нас тут свої закони як ви знаєте.

Антикорупционщики планируют обращаться в контролирующие органы после того, как увидят сделано ли что-то, и будет ли оно стоить вложенных средств. Вот, например лавки, которые везде есть уже и в достаточно хорошем состоянии, и на которые, кстати, снова планируют потратить по тринадцать с половиной тысяч гривен на каждую и поставить аж тридцать одну штуку.

Дмитрий Булах, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

Вже стоять, бачите, а кошти ще йдуть і я думаю, що кошти ці йдуть вже не на лави, а в кишені конкретних людей які власне і договори заключають, або скажемо дають їм накази їх заключати. Ще раз кажу, для того щоб ці лави були поставлені потрібен був договір. А в нас так, спочатку лави, а потім договір. Це просто незаконно.

Узнать в горсовете, или это уже новые скамейки, или они будут заменены на лучшие по мнению местных властей - не удалось. Так же, как и то, планируют ли на "Каскаде" еще что-то менять и вкладывать еще большие средства горожан. Между тем все работы согласно этому договору должны сделать в декабре текущего года.