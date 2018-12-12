"Если бы мог - повторил". Как прошло очередное судебное заседание по делу Владимира Безуха?

Анна Коропец, потерпевшая

К нам зашел мужчина в маске с прорезанными глазами и сказал, что захватывает почту. Ну, сначала это как в плохой оперетте – невозможно было поверить.

В Киевском районном суде продолжается допрос свидетелей по делу Владимира Безуха - мужчины, захватившего 13-е отделение Укрпочты накануне прошлого Нового года

Виктория Мущир, потерпевшая

Ну, он носил с собой пистолет и показывал нож, что у него есть, и на себе носил взрывчатку, как он рассказывал, с его слов. Потом он сам звонил в полицию, что съехалась вся полиция города, перекрыли все дороги. Он закрыл у нас окно, чтобы не было видно - посылку большую поставил, чтобы не было видно на улицу

Всего в деле имеется восемь пострадавших, двое из которых - несовершеннолетние, говорит прокурор Максим Мозговой. И добавляет, что с учетом сегодняшнего заседания допросить останется еще трех.

Максим Мозговой, прокурор

Звичайно, прокуратура буде просити покарання, пов язане з позбавленням волі, але яке саме - ми вже визначемось після дослідження всіх доказів іще раз почувши, яка позиція до скоєних злочинів у самого Безуха, тому що він на даний час він не оспорює обставини, але вину не визнає

Напомню, почти год назад - 30-го декабря - Безух забаррикадировался в отделении Укрпочты с девятью заложниками. Их удалось освободить, а злоумышленника - арестовать.

Сначала Безух говорил, что это ограбление, но уже потом в зале суда рассказал, что хотел попиариться, а также выяснилось, что взрывчатка и оружие были муляжом.

Свидетели, в свою очередь, говорят - Безух был пьян в стельку. Сегодня обвиняемый говорит: повторил содеянное еще раз, если бы мог.

Владимир Безух, обвиняемый

Я шел умышленно на этот поступок, планировал очень давно. Планировал я захватить другое помещение. Дело в том, что почему я остановился на почте - она изолирована была решетками, прочной дверью, то есть, я беспокоился о безопасности своей и, скажем так, присутствующих в этом помещении. Там была возможность… я заранее купил навесной замок, навесной замок навесил… В принципе, все я распланировал до мелочей

Следующее заседание состоится 18-го декабря. Тогда будут допрошены последние пострадавшие. После этого суд сможет перейти к допросу свидетелей и исследованию письменных доказательств.