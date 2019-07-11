Если партия скажет надо, горсовет ответит есть - почему реклама на Дворце детского и юношеского творчества перестала быть опасной?

Здание областного Дворца детского и юношеского творчества в настоящее время выглядит не как памятник архитектуры, а как сплошная агитпалатка - буквально изобилует билбордами. Интересно, что главное лицо, за которое агитируют - политсила мэра Харькова, хотя еще в апреле он утверждал: такие плакаты на Дворце не просто незаконны, портят лицо центра города, но и опасны для харьковчан.

Генннадий Кернес, мэр Харькова, апрель 2019:

А что вы скажете на то, что повесили без разрешения городских властей, без нашей вертикали власти на Дворце пионеров?! Телевизор на памятник архитектуры!! У нас есть два решения исполкома о сносе, у нас есть два решения КЧС о том, что это опасная вещь, что она может упасть на людей, но когда мы приезжаем демонтировать это, появляются милиция, СБУ, которые охраняют этот щит, вот с чем бороться надо!

И когда появилась необходимость рекламировать себя, Кернес, как выяснилось, забыл и о безопасности харьковчан, и о решении исполкома. Уверяет, с вопросами о рекламе не к нему: Дворец - областная собственность. При этом, какое же тогда решение мог принимать исполком в апреле, не уточняет.

Генннадий Кернес, мэр Харькова:

Это вопрос не ко мне, а вопрос тому, кто это установил. Данное здание не является собственностью коммунальной города, данное здание является собственностью областной. - А чому ви коменутвали у квітні? - Я комментирую то, что я комментирую, то, что не комменитрую. Мне, пожалуйста, вопросы не задавайте.

Харьковчане на политическую рекламу в самом центре, которой покрыт весь фасад и крыша Дворца детского и юношеского творчества, реагируют неоднозначно. Многие считают, что она в любом случае необходима - даже здесь.

Когда я прохожу, как будто голос из потустороннего мира - очень напрягает, очень плохо.

Анна Воропаева, предприниматель:

Политическая реклама должна быть - люди должны знать, кого они выбирают, должна же быть информация про тех, кого мы выбираем.

Михаил Иванов, водитель:

Если делать рекламу, то всех партий - а не одной, чтобы все были в равных условиях в таком случае - ну, я так считаю, а одна - это несерьезно получается.

Татьяна Ханенко, пенсионерка:

Я вообще против рекламы на домах - дома должны быть украшены, красиво, по-национальному, а реклама - она обдирается, некрасиво все делается, так что очень плохо, что делается это все на зданиях, на дверях, на остановках - это плохо.

В самом дворце сейчас из работников только вахтерша. Она к рекламе относится неоднозначно - если бы, например, рекламировали полезные товары, то была бы только рада, а если уже ставят политиков, то пускай бы хоть дали какие-то их контакты, а не просто номер в избирательном списке.

Вера Палагута, вахтерша:

Якщо хочеться подивитися, якісь там губні помади, зачіски, шампуні - є ж і такі реклами. Які ліки там. Ну от висить портрет, красивий, мужчина - а далі? Хоча б телефон якийсь, адреса - як до нього звернутися. А так висить і все, а до кого звернутися?

Красивые, по мнению вахтерши, мужчины без адреса, снимут свои фотографии уже через неделю, когда закончится агитация. И, возможно, тогда снова выяснится, что эти рекламные площади опасны для харьковчан. А пока горожане потерпят, для партии надо.