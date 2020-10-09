"Если ситуацию не исправить, то больных коронавирусом в Харькове будут лечить на стадионах": заполненность опорных больниц подходит к 100 %

Второй раз за неделю в Харьковской области - более 600 случаев COVID -19 за сутки, а количество инфицированных в городе - 476. Заполненность опорных больниц подходит к 100 процентам.

Как пример - Областная инфекционная больница, где в реанимации на аппаратах ИВЛ - 26 человек ежедневно.

По словам Владимира Корсунова, количество мест для тяжелых больных надо увеличивать немедленно. Пока же большая часть из них находятся на амбулаторном лечении дома, «скорые» привозят людей в больницы в крайне тяжелом состоянии:

Владимир Корсунов, консультант Харьковской областной клинической инфекционной больницы

Эффективность и качество лечения, назначаемое семейными врачами, крайне низкое в силу их ограниченных возможностей, к нам поступают пациенты крайне тяжёлые с дыхательной недостаточностью и со значительным поражением по площади легких. Это 90 процентов пациентов стационара. С каждым днем наших рекордов ситуация будет только усугубляться.

Пока Харьковская область находится в "оранжевой" зоне, но ситуация - критическая, рассказал сегодня журналистам председатель ХОГА Алексей Кучер.

Алексей Кучер, председатель ХОГА

Фактично ми маємо «помаранчеву» зону. Це фактично. Я мушу сказати, що реально ми навіть не в «червоній» зоні, а вже в «чорній». Чому? - заповненість ліжок насправді зараз 100%. Для того, щоб формально перейти в «червону» зону, нам необхідно 5 днів поспіль мати заповненість по одному критерію, лише зараз одного критерію торкаюсь, 75%. На сьогоднішній день заповненість - 70%.

Если динамика заболеваемости не будет спадать, койко-места для пациентов начнут разворачивать в немедицинских помещениях. Список уже есть, но какие это учреждения, Кучер еще не назвал:

Алексей Кучер, председатель ХОГА

Взагалі ліжко-місця закінчуються в Харківській області і в місті Харкові. Тут є проблема регіонального характеру. Розглядається варіант навіть у разі необхідності розгортання ліжок на території немедичних закладів. Як ми і тоді говорили, це можуть бути стадіони, це можуть бути палаци, інші приміщення. Тому що якщо, не дай Боже, матимемо таку далі динаміку прогресивну, то ми вимушені будемо розгортати ліжка навіть в інших приміщеннях

По словам председателя ХОГА, дополнительные 320 койко-мест в области и городе планируют выделить уже в ближайшее время, а также закупить дополнительные концентраторы.