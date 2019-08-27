 

ЕСПЧ через 10 лет после смерти Магнитского удовлетворил его жалобу против России

27 августа 2019 г. 15:15
Источник: ТСН.ua
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Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу на арест и уголовное преследование юриста британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который умер в 2009 году в российском СИЗО «Матросская тишина».

Об этом сообщает ВВС.

Согласно решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить заявителям 34 тысячи евро.

Как отмечается, первая жалоба была подана самим Магнитским в июне 2009 года. Уже в ноябре этого же года он скончался в следственном изоляторе. После этого рассмотрение продолжили его жена и мать.

ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили право Магнитского на жизнь и не обеспечили эффективного расследования причин его смерти.

Отметим, Сергей Магнитский расследовал схемы хищения денег из российского бюджета. В 2008 году его арестовали по обвинению в неуплате налогов и коррупции. Юрист скончался в московском следственном изоляторе в 2009 году. Руководство СИЗО причиной его смерти назвало сердечную недостаточность. Адвокаты настаивают, что Магнитскому своевременно не оказали медицинскую помощь.

В 2012 году США приняли Закон Магнитского - по нему вводятся санкции против российских чиновников, причастных к нарушению прав человека. Вслед за Соединенными Штатами аналогичные законы появились в Канаде, странах Балтии и Великобритании.

 

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