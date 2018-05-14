Эстафета патриотических дел от детей. Ко Дню победы над нацизмом в харьковской школе прошел детский фестиваль

14 мая 2018 г. 15:10
Автор: Алина Курлович
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Эстафета патриотических дел. Именно так называется фестиваль, прошедший в 162-й школе.

Тематические выставки оберегов, выпуски газет и проекты ко Дню победы над нацизмом. Все это делалось руками детей этой и многих других школ города.

Гостей развлекали еще и праздничным концертом и мастер-классом, на котором все желающие собственноручно делать цветы, входящие в национальной украинский букет. В качестве мастериц - ученицы.

Элина Суздальцева, ученица

Барвинок является частью национального украинского букета. Каждый здесь так или иначе делает цветок, который относится к букету. Мы делаем барвинок. Насколько я помню, он является символом женского начала и женской силы, женской независимости как личности, поэтому мы делаем барвинок.

Все сделанные цветы гости смогут забрать с собой. А вот сувениры и обереги подарят детям из АТО и защитникам Украины

Руслан Коваленко, ученик

Мы будем сотрудничать с ветеранами АТО, помогать как волонтерское движение, помогать в плане поддержки солдат, например, собрать какие-то вещи, символы, обереги сделать и передавать через ветеранов АТО в зону боевых действий.

Эстафета патриотических дел учит детей уважению к войне и сплачивает их вокруг общей идеи.

А их работы, говорят гости, совсем не выглядят, как детские.

Это уже осознанный взгляд на войну. 

 

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