Эстония первой в мире ввела доставку посылок роботами-курьерами

19 июня 2017 г. 11:44
Источник: УНИАН
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Парламент Эстонии поддержал легализацию миниатюрных роботов-курьеров. Об этом сообщил производитель роботизированных доставщиков Starship Technologies, офис которого расположен в Таллине.

Как пишет издание High-Tech, Эстония стала первой страной, которая легализовала роботов-курьеров. В ходе голосования 86 членов эстонского парламента из 101 проголосовали за использование миниатюрных роботов.

Для того чтобы всё было законно, робот должен быть не больше одного метра в высоту и не длиннее 1,2 метра. Вес робота ограничивается 50 килограммами, а корпус обязательно должен быть белого цвета.

Обязательно и наличие у робота-курьера фар и светоотражателей. Всем этим требованиям роботы от Starship Technologies соответствуют, так что очень скоро такие курьеры могут осуществлять доставку по всей Эстонии.

 

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