Эстония закрывает границу для иностранцев

Правительство Эстонии, для предотвращения распространения нового коронавируса, запретит въезд в страну иностранным гражданам.

Об этом говорится в заявлении правительства страны, сообщает Reuters.

«С 17 марта въезд в страну разрешено эстонцам, людям, которые живут в Эстонии, и иностранцам, члены семьи которых проживают в Эстонии», - говорится в заявлении.

Как отмечается, при этом уехать из страны разрешено всем.

Правительство заявило, что планирует двухнедельный изоляцию для всех, кто въезжает, за исключением транспорта для внешней торговли.

В правительстве отметили, что иностранцы могут использовать Эстонию для транзита в свою страну, если у них нет симптомов.

По последним данным, в Эстонии зарегистрировано 115 случаев заражения коронавирусом.