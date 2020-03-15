Эстония закрывает границу для иностранцев

15 марта 2020 г. 19:35
Источник: Украинская правда
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Правительство Эстонии, для предотвращения распространения нового коронавируса, запретит въезд в страну иностранным гражданам.

Об  этом говорится в заявлении правительства страны, сообщает Reuters.

«С 17 марта въезд в страну разрешено эстонцам, людям, которые живут в Эстонии, и иностранцам, члены семьи которых проживают в Эстонии», - говорится в заявлении.

Как отмечается, при этом уехать из страны разрешено всем.

Правительство заявило, что планирует двухнедельный изоляцию для всех, кто въезжает, за исключением транспорта для внешней торговли.

В правительстве отметили, что иностранцы могут использовать Эстонию для транзита в свою страну, если у них нет симптомов.

По последним данным, в Эстонии зарегистрировано 115 случаев заражения коронавирусом.

 

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