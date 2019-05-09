«Эта палатка говорит всему миру, что мы не сдадимся!» Волонтеры - о ликвидации палатки

Менее чем за сутки петиция с требованием убрать палатку с площади Свободы в Харькове - «Все для победы!» набрала необходимые для её рассмотрения в горсовете 5 тысяч голосов.

Мэр Харькова Геннадий Кернес поддержал петицию и выступил за снос палатки евромайдановцев на центральной площади города.

Об этом глава города сообщил на своей странице в Фейсбук.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Никакой конфронтации быть не может между проукраинскими силами, потому что новый президент обещал остановить войну. У нас, получается, война останавливается, а у нас на площади Свободы стоит палатка со снарядом, совсем напоминая войну, зачем это делать? Я понять не могу, согласно закона она стоит незаконно.

Напомним, палатка активистов «Все для победы» на площади Свободы была возведена по инициативе волонтеров и активистов в 2014-м году. С тех пор она является центром акций проукраинских сил. Здесь собирали помощь воинам АТО и переселенцам, снимали ленты, водили экскурсии.

Рядом с ней - постоянно действующая инсталляция относительно войны из России.

Сегодня во время торжеств на Мемориале Славы Кернес подчеркнул, что палатка грязная и стоит с нарушениями.

Активисты категорически не согласны с ликвидацией палатки и сказали, что будут её охранять и не позволят её снести

Борис Редин, созаявитель палатки «Все для перемоги»

Намет повідомляє про те, що йде війна, і ми збираємось стояти, доки не будуть виведені війська, і доки не буде деокупований Крим. Це єдиний намет такий в Україні, ми фактично находимось на кордоні.

Ярина Чаговец, волонтер